Rock in Roma 2018: tutti i concerti i programma

Quattro straordinarie location e diciannove grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale: sono questi gli ingredienti di Rock in Roma 2018.

Il famoso Festival, arrivato alla sua decima edizione, parte il 20 giugno con The Killers. E poi ancora Post Malone + Dark Polo Gang e Parkway Drive (date uniche in Italia), Jeff Beck e il rock degli Hollywood Vampires, la musica elettronica con The Chemical Brothers e il nuovo rap di casa nostra con Carl Brave x Franco126.

Una ricca line up che vede tra i protagonisti anche i Cigarettes After Sex e il meglio delle tendenze emergenti come Lo Stato Sociale, Sfera Ebbasta, e poi graditi ritorni come Caparezza, Mannarino e tanti altri big, in attesa dell'evento del 14 luglio, Roger Waters Us + Them Tour al Circo Massimo. A chiudere sarà invece Fabri Fibra il 26 luglio.

In questi anni il Festival si è conquistato un ruolo di primo piano tra le rassegne internazionali più attese della stagione estiva, eleggendo Roma a capitale della musica, polo attrattivo per le rockstar e città immancabile nelle loro principali tournée.

Rock in Roma 2018: le location

Perché Roma avesse una nuova edizione da ricordare, il Festival si è fatto in quattro, dislocato su più location: all'Ippodromo delle Capannelle, sua venue storica, suoneranno THE KILLERS, PARKWAY DRIVE + Thy Art Is Murder + Emmure, MEGADETH + Killswitch Engage, MACKLEMORE, DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ, COEZ, POST MALONE + Dark Polo Gang, CARL BRAVE x FRANCO126, LO STATO SOCIALE, CAPAREZZA + Eugenio in Via Di Gioia, THE CHEMICAL BROTHERS, SFERA EBBASTA, MANNARINO, FABRI FIBRA.

Il Circo Massimo ospiterà l'evento ROGER WATERS. All'Auditorium Parco della Musica, invece, approderanno gli HOLLYWOOD VAMPIRES e il Teatro Romano di Ostia Antica farà da cornice ai concerti di JEFF BECK, CIGARETTES AFTER SEX e MYLES KENNEDY + Dorian Sorriaux.