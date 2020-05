Rock in Roma: annullati i live di Coez e dei Foals, nuova data per The Lumineers

L'emergenza coronavirus costringe Rock in Roma a rimodulare i propri concerti. Stop ai live previsti per il 2020, al via la ripianificazione del 2021. Dopo l'annuncio delle nuove date per Niccolò Fabi, Wille Peyote e God is an astronaut, si aggiunge la riprogrammazione dei The Lumineers, mentre vengono annullati i live di Coez e dei Foals.

Rock in Roma, nuova data The Lumineers

Rock in Roma annuncia la riprogrammazione del live dei The Lumineers per la prossima estate: la band torna in Italia il 5 luglio 2021 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

I biglietti sono disponibili su rockinroma.com, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone: quelli già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data del 2021.

Rock in Roma, annullati Coez e Foals

In seguito alle disposizioni ministeriali per l’emergenza Covid-19, Rock in Roma comunica che non è stato possibile riprogrammare la data dei FOALS a Roma nel 2021 e annuncia l’annullamento del live COEZ, rispettivamente previsti per il 23 giugno e l’11 luglio 2020 all’Ippodromo delle Capannelle.

I possessori dei biglietti già acquistati potranno richiedere il rimborso con voucher, per un importo pari alla cifra d’acquisto del biglietto precedentemente acquistato e comprensivo del diritto di prevendita. Inoltre il voucher sarà spendibile entro 18 mesi dalla sua emissione sulla piattaforma di biglietteria dove si è effettuato l’acquisto originario ed unicamente per gli show dello stesso organizzatore. Di per sé il voucher non dà diritto di accesso nel luogo dello spettacolo, ma dovrà essere convertito in un regolare biglietto, e può essere utilizzato più volte fino al credito indicato ed eventualmente integrato per completare ulteriori acquisti.

La richiesta di rimborso tramite voucher dovrà pervenire entro e non oltre il 25 giugno 2020 per la data di Coez. Per maggiori informazioni consultare i portali dei circuiti di vendita Ticketone, BoxOfficeLazio e il sito www.rockinroma.com. Per la data dei Foals, la richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il termine massimo del 28 giugno 2020.

Per maggiori informazioni, consultare i portali dei circuiti di prevendita Ticketone, Ticketmaster, BoxOfficeLazio e www.rockinroma.com L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.