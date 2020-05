Rock in Roma guarda al futuro: annunciate le prime date dell'edizione 2021

A distanza di poche ore dall’annuncio dello stop dell’edizione 2020, Rock in Roma parte con i primi “recuperi” dei live previsti per la prossima estate: Niccolò Fabi, il 24 giugno al Teatro romano di Ostia Antica; God Is An Astronaut, l’8 luglio, e Willie Peyote, il 16 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle. Le prevendite - autorizzate su rockinroma.com e www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio - sono già aperte. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date del 2021.

Dopo aver comunicato l’annullamento degli eventi di punta dell’estate, che si sarebbero dovuti svolgere dal 13 giugno al 31 luglio a Roma, gli organizzatori del festival confermano così di essere già al lavoro sulla line up della nuova edizione: tanta musica in cantiere per riniziare con la nota giusta. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati sui canali social e sul sito ufficiale di Rock in Roma.

Le prime date annunciate per il 2021



NICCOLÒ FABI | ROCK IN ROMA - TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA | 24 GIUGNO 2021

Apertura porte h 19:30

Inizio concerto h 21:00

Prezzo biglietti | GRADINATA NON NUMERATA: € 35,00 + € 5,25 d.p.

Più di 90 canzoni, 9 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d'oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne sono dimostrazioni gli ultimi due album pubblicati, "Una somma di piccole cose" (2016) e "Tradizione e tradimento" (2019).

WILLIE PEYOTE | ROCK IN ROMA - IPPODROMO DELLE CAPANNELLE | 16 LUGLIO 2021

Apertura porte h 19:30

Inizio concerto h 21:45

Prezzo biglietti | POSTO UNICO INTERO: € 20,00 + € 3,00 d.p.

Willie Peyote con 4 album in studio all’attivo, negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che loda la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente e divertente. Il suo progetto “Sindrome di Tôret”, pubblicato nel 2017, viene accolto molto positivamente e raggiunge la Top 10 della classifica FIMI degli album più venduti, contemporaneamente il brano “Ottima Scusa” viene certificato disco d’oro. Nel 2018 collabora con i Subsonica, con i quali incide la traccia “Incubo”, firmando un sodalizio che non si traduce solo in studio ma anche nella dimensione live: Willie, infatti, è ospite fisso di tutte le date nei palazzetti dello sport del tour del gruppo torinese.

GOD IS AN ASTRONAUT | ROCK IN ROMA - IPPODROMO DELLE CAPANNELLE | 8 LUGLIO 2021

Apertura porte h 18:30

Inizio concerto h 19:30

Prezzo biglietti | POSTO UNICO INTERO: € 20,00 + € 3,00 d.p.; in cassa la sera dello show: € 25,00

Post-rock raffinato da vibrazioni di elettronica e spiazzante space rock, i God Is An Astronaut hanno ammaliato le folle di tutto il mondo con le loro performance fiere e trascinanti con enfasi stupefacente sull’aspetto visivo. Con l’arrivo di vocal evanescenti e suggestivi, meravigliosi spettacoli di luce e retrogusti pressanti e atmosferici, i God Is An Astronaut si confermano come uno dei gruppi più impressionanti del momento.