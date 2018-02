Rolling Stones, nuovo tour europeo: tutte le date

Di fermarsi non se ne parla affatto. "No stopping" avevano scritto pochi giorni fa sui social, promessa mantenute: i Rolling Stones riprendono il loro "No Filter Tour", terminato lo scorso ottobre in Francia, a Nanterre, e hanno già fissato 10 tappe tra la primavera e l'estate 2018.

Si parte il 17 maggio da Dublino per finire l'8 luglio a Varsavia. Nessun concerto in Italia, ma la band tornerà a suonare nel Regno Unito dopo 5 anni di assenza.

"La musica è una necessità - ha scritto sui social il chitarrista Keith Richards - Dopo cibo, aria, acqua e calore, la musica è l'altro bisogno primario della vita".

Le date del tour

17 maggio - Croke Park, Dublino

22 maggio - London Stadium

5 giugno - Old Trafford, Manchester 9 giugno - Murrayfield Stadium, Edinburgo

15 giugno - Principality Stadium, Cardiff

19 giugno - Twickenham Stadium

22 giugno - Olympiastadion, Berlino

26 giugno - Orange Velodrome, Marsiglia

30 Giugno - Mercedes-Benz Arena, Stoccreda

4 luglio - Letnany Airport, Praga

8 luglui - PGE Narodowy Stadium, Varsavia