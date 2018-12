Romina Power denuncia la scorrettezza: il post che mette in guardia i fan

Romina Power non ci sta che il suo nome e cognome con tanto di foto circoli sui social accanto a un profilo falso.

Non ci sta e lo denuncia duramente con un post su Instagram volto a sottolineare la scorrettezza di chi ha usato la sua identità puntando sulla buona fede dei tantissimi fan dell’artista.

“Questo profilo su Facebook non sono io. Qualcuno ( con molto tempo da perdere) ha creato un profilo copiando il mio. Io penso che sia meglio essere se stessi. Se no e' tempo sprecato”, ha scritto Romina a corredo dello screenshot della pagina incriminata.

La cantante che condivide spesso su Instagram i momenti della sua vita con le immagini più significative, ha messo così in guardia i suoi follower che stanno ringraziando dell’avvertimento con un pieno di “mi piace”.

Romina Power, il ricordo di Ylenia

L’ultimo post particolarmente toccante, Romina Power lo ha dedicato alla figlia Ylenia Carrisi, scomparsa ormai da 24 anni, nel giorno del suo compleanno.

“Buon compleanno, ovunque tu sia" ha scritto su Instagram accanto a una vecchia foto che le ritrae insieme, abbracciate.

Un messaggio pieno d'amore quello di Romina per la figlia che rimarrà per sempre nella sua vita come una delle ferite più dolorose del suo cuore.