Rovazzi sulla lite con Fedez: “Ci soffro"

L’amicizia finita tra Fabio Rovazzi e Fedez è stato tra gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista che il cantante milanese 24enne ha rilasciato a Candida Morvillo sul Corriere della Sera.

Per lui, all’anagrafe Piccolrovazzi, il successo è arrivato due estati fa proprio grazie al sodalizio artistico con il rapper e con con J-Ax a cui era legato da un rapporto molto forte che con il tempo è radicalmente cambiato.

Interpellato sulla questione, “con J-Ax è tutto a posto, sul resto non rispondo” ha dichiarato il cantante che, commentando quanto affermato nella conferenza stampa di presentazione del singolo ‘Faccio quello che voglio’, ha ribadito la speranza che con il tempo i rapporti si risanino: “Quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui motivi, non è che raccontandoli a un giornale migliori le cose”.

Soffre per via della situazione con Fedez? “Certo. I rapporti sono la cosa più bella nella vita”, ha aggiunto ancora Rovazzi che, ovviamente, non sarà tra gli invitati del mega matrimonio dei Ferragnez e nega la presenza di una “Yoko Ono” in questa storia che abbia scatenato la fine dell’amicizia.

“Mi fa impazzire che tutti cerchino il motivo della rottura... Anche sugli auguri per la nascita del figlio... Non è che se non li vedi su Instagram, non glieli ho fatti” ha affermato ancora Rovazzi.

Il rapporto con Gianni Morandi e Al Bano

Nell’ultimo singolo Faccio quello che voglio, Rovazzi ha voluto con sé grandi artisti italiani tra cui Gianni Morandi e Al Bano.

“Volevo mostrare me e Morandi come coppia reduce da un successo (quello del brano ‘Volare’ del 2017, ndr), mentre peschiamo indossando camicie di Versace e parliamo della vita. Al Bano c’è perché lo stimo molto: in quel punto doveva cantare una persona credibile nel dare un consiglio”, ha detto ancora Fabio: “Stando con loro impari. Gianni, col successo che ha, potrebbe dire basta, ma vuole bene alla gente (…) Al Bano ha una concezione di sharing che non è normale. La sua tenuta pugliese è incentrata su di lui, ma dà lavoro a tanta gente. Molti artisti si costruiscono il loro castello e finisce lì. Lui no, riceve i fan, ha il ristorante, ha costruito l’asilo. Andarci mi diverte”.