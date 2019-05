Salzano querela Zed, la replica: "Ci sono documenti che dimostrano i gravi accadimenti denunciati"

Dopo l'inchiesta di 'Striscia la notizia' sulle presunte pressioni che le società di Ferdinando Salzano avrebbero esercitato nei confronti di Zed, gestita da Diego Zabeo e Valeria Arzenton, il patron della Friends&Partners è passato alle vie legali.

Con la notizia della querela, però, arriva anche la replica da parte dei legali della Zed: "A tutela della dr.ssa Valeria Arzenton e della stessa Zed - si legge nella nota - appreso solo dal comunicato stampa rilasciato in data 15.05.2019 da Ticketone, Di and Gi, Friends&Partners, Vertigo e Vivo Concerti della querela che sarebbe stata presentata da queste ultime, si ritiene doveroso evidenziare che la dr.ssa Arzenton sarà ben lieta di presentare, dinanzi alla Procura della Repubblica adita dalle querelanti, tutti i documenti posti alla base delle dichiarazioni rese agli organi di stampa: documenti che dimostrano i gravi accadimenti verificatisi e denunciati, peraltro non solo dalla dr.ssa Arzenton, alla stampa".

"Si evidenzia che - si legge ancora - (come si può evincere dal bollettino dell’AGCM n. 12/2019 accessibile al seguente link dal 25 marzo 2019 https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2019/12-19.pdf) le molteplici condotte poste in essere dalle società querelanti sono ancora oggetto di accertamento dinnanzi all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato nell'ambito del procedimento da quest'ultima autonomamente avviato per abuso di posizione dominante nei confronti di CTS Eventim e dei relativi affiliati. La dr.ssa Valeria Arzenton e Zed continueranno con trasparenza e fermezza, a denunciare e rendere pubblici i comportamenti che riterranno lesivi della propria reputazione, delle proprie aziende, della libera concorrenza, del mercato e del pubblico".