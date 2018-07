Sanremo 2019, parte (in anticipo) il toto-valletta: una famosa attrice al fianco di Baglioni?

Sanremo 2019: parte il toto-vallette

Mancano ancora molti mesi a Sanremo 2019, eppure, da giorni, non si parla d’altro. Claudio Baglioni – direttore artistico del Festival per il secondo anno – ha messo in campo una vera e propria rivoluzione, richiedendo una gara unica, senza più netta divisione tra giovani e big. E, in piena estate, parte anche il toto-nomi delle possibili donne che potrebbero calcare il palco dell’Ariston accanto al noto cantante.

Dopo il successo indiscusso della coppia Michelle Hunziker – Pierfrancesco Favino della scorsa edizione, spunta il nome di un’altra bellissima donna, anche attrice, per Sanremo 2019. Si tratta di Sarah Felberbaum che, ospite al Giffoni 2018, si è detta pronta a valutare tutto, anche un’offerta simile.

A chi le ha chiesto cosa risponderebbe ad un’eventuale “convocazione” al festival della canzone italiana, la moglie di Daniele De Rossi ha dichiarato: “Io non dico mai no a priori. Mai dire mai. Mi spaventerebbe, certo, ma io mi spavento di tutto. Per come sono fatta io, però, vorrei capire bene la mia posizione in quel contesto".

L’attrice ha affiancato con successo Mika, quando credeva che la sua carriera televisiva fosse chiusa e lo ha fatto perché ha ritenuto Casa Mika un progetto speciale: “Casa Mika l'ho fatto in un periodo in cui non avrei proprio immaginato di lavorare perché avevo partorito da un mese. E' stata una sfida per me perché avevo sempre pensato di non fare più televisione. Ho scelto quel progetto perché era speciale – ha detto al Giffoni - e dovrei trovare qualcosa di altrettanto speciale”.

Per ora Sanremo è solo un’ipotesi, dunque. Sicuramente per l’attrice sarebbe una bella sfida, oltre che un’importante opportunità. Per il momento, però, Sarah Felberbaum pensa al suo autunno di cinema: il 18 ottobre uscirà Nessuno come noi (film di Volfango de Biasi, tratto dal romanzo di Luca Bianchini), l’8 novembre Uno di famiglia (film di Alessio Maria Federici).