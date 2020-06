Sergio Sylvestre canta l’Inno Nazionale, ma si blocca. Piovono insulti, lui si scusa: “Mi sono emozionato”

L’emozione di esibirsi in uno Stadio Olimpico deserto, poco prima che cominciasse la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, ha giocato brutto scherzo a Sergio Sylvestre, chiamato a cantare l'Inno di Mameli bloccato in quel ‘le porga la chioma’ che ha stentato ad uscire prima di qualche istante. Forte e critica la reazione del web, con gli utenti che sui social si sono scatenati nei commenti: dal malinconico "Come si può sbagliare l'inno? Che tristezza", all'ironico "Non so se è Sylvestre che dimentica l'inno o questa tifoseria virtuale terribile coi volantini che si muovono...", diverse le reazioni del pubblico davanti alla performance del cantante ex talento di ‘Amici’ che ha concluso l’intervento alzando il pugno al cielo al grido "No Justice No Peace" per unirsi idealmente al movimento Black Lives Matter che ha scatenato le reazioni di tutto il mondo dopo la morte di George Floyd.

Sergio Sylvestre sbaglia l’Inno di Mameli, le scuse dopo l’esibizione

Una volta terminata la performance, Sergio Sylvestre ha commentato quanto accaduto sui social, spiegando il cedimento con la forte emozione del momento. “E’ stata una serata molto emozionante, non sono mai stato così emozionato neanche quando sono stato ad Amici o a Sanremo”, le sue parole in diverse storie Instagram: “Sentire questo eco così forte, in uno stadio così vuoto mi ha fatto bloccare. Mi è venuta una tristezza molto forte, queste cose qui mi bloccano, sono sensibile perché mi coinvolge tanto. Vedere un palco così vuoto è un peccato, solo questo”. E tante, tantissime, sono state le dimostrazioni di affetto per Sergio Sylvestre da parte di coloro che hanno compreso il momento e apprezzato l'emozione in un momento talmente intenso che avrebbe messo a dura prova anche il più esperto degli artisti.

(Di seguito l'esibizione di Sergio Sylvestre poco prima che cominciasse la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus)

Invece di sparare cazzate guardate questo video, era semplicemente emozionato. Provate voi a cantare in uno stadio completamente vuoto #SergioSylvestre #JuveNapoli pic.twitter.com/y5ybqOnKhA — Kel🍕✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 (@PkSpecial) June 17, 2020

Dimenticare una strofa dell'inno può succedere.

Se non sei italiano.

E pure alzare il pugno chiuso succede.

A chi non è italiano.#SergioSylvestre — Doluccia 🇮🇹🖤💚🇮🇹 #italexit (@doluccia16) June 18, 2020

#SergioSylvestre NON HA SBAGLIATO DICENDO UNA PAROLA PIUTTOSTO CHE UN’ALTRA, SI È SOLO INCARTATO PER L’EMOZIONE DEL MOMENTO E PER L’ONORE DELL’INCARICO, VOI VI EMOZIONATE SOLO SE VINCETE LA SCHEDINA EMERITI IMBECILLI #NapoliJuventus — aim me & dont fail (@Ughblehbruh) June 17, 2020