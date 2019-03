Sfera Ebbasta, genitori gratis al tour dopo la tragedia di Corinaldo

Il tour di Sfera Ebbasta apre le porte ai genitori dei suoi fan attraverso la Family Pack, l'iniziativa speciale che consentirà a un genitore di accompagnare e partecipare gratuitamente a uno dei concerti del rapper previsti nelle principali arene indoor nel mese di aprile.

Acquistando un biglietto parterre è infatti possibile, per i minori di 18 anni che volessero partecipare a uno dei concerti previsti dal calendario del Popstar tour 2019, venire accompagnati da un genitore a titolo completamente gratuito. Per due settimane e fino ad esaurimento dei posti disponibili, ogni minorenne che acquista un biglietto per lo show avrà diritto ad un biglietto omaggio per l'adulto che lo accompagnerà, semplicemente scrivendo una mail a biglietti@thaurus.it e fornendo i documenti necessari richiesti come espressamente indicato al seguente link http://www.thaurus.it.

"Ho pensato di coinvolgere i genitori in modo che possano vedere che nello show è tutto positivo – ha dichiarato Sfera Ebbasta – è un posto dove ci si diverte. Mi sono messo nei loro panni che hanno visto l'idolo dei loro figli, che sono ancora dei ragazzini, additato dai giornali e dalle tv come se fosse un mostro".