Tragedia di Corinaldo, Sfera Ebbasta: "Addolorato, vicino alle famiglie delle vittime"

Un concerto mai iniziato e finito in tragedia. E' scosso Sfera Ebbasta per quanto accaduto nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove avrebbe dovuto esibirsi venerdì sera. Migliaia i giovanissimi che aspettavano il trapper nel locale e che invece si sono ritrovati in una drammatica fuga in cui sei persone hanno perso la vita e in centinaia sono rimaste ferite, anche gravemente.

Le sue parole sono arrivate il giorno dopo, su Instagram: "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo. E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie. Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti vi fermaste a pensare a quanto può essere stupido usare lo spray al peperoncino in una discoteca. Grazie a tutte le persone, le ambulanze e le forse dell'ordine che hanno prestato soccorso durante la notte".

Un pensiero speciale, poi, per chi oggi piange le vittime: "Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti e proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e gli instore dei prossimi giorni verranno cancellati. La musica dovrebbe essere uno strumento che unisce le persone, speriamo che lo diventi davvero".

Migliaia i like al post, dove non è possibile lasciare commenti, probabilmente per evitare polemiche e giudizi che davanti a una simile tragedia sarebbero fuori luogo.