Shalpy si ritira dalla musica: “La decisione dopo un periodo di grande travaglio”

“Dopo un periodo di grande travaglio dovuto a numerose cause ho finalmente preso la decisione di ritirarmi dalla musica alla fine del 2020": con queste poche ma decise parole Giovanni Scialpi, in arte Shalpy, annuncia al pubblico la decisione di ritirarsi dalla scena musicale alla fine del 2020.

Il cantante di Parma, che aveva raggiunto la sua massima popolarità negli anni Ottanta con brani come 'Cigarettes and Coffee' e 'Pregherei', non rivela nel post nulla di più su quali siano precisamente le cause della decisione. Moltissimi però i messaggi di vicinanza e affetto da parte dei suoi numerosi fan.

Dopo un periodo di grande travaglio dovuto a numerose cause ho finalmente preso la decisione di ritirarmi dalla musica alla fine del 2020. pic.twitter.com/UwjGFom95j — SHALPY (@scialpi) June 15, 2020

Shalpy e il matrimonio finito con Roberto Blasi

La decisione professionale di Shalpy arriva a circa due anni dall’annuncio della chiusura di un’altra parentesi importante della sua vita sul lato privato, ovvero il matrimonio con il marito Roberto Blasi: “Io e Roberto Blasi non siamo più marito e marito; sulla carta lo siamo ancora, ma lui, da quasi un mese, è andato via di casa”, aveva raccontato il cantante, primo artista italiano a sposare un altro uomo e primo anche a separarsi: «Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo — spiegò il cantante —. Posso dire che ero innamorato e che non conoscevo davvero Roberto. Siamo stati insieme sei anni e l’amore fino a un certo punto basta a se stesso, ma lui in sei anni non ha mai detto ‘grazie’ e non mi ha mai chiesto ‘scusa’. E ora se n’è andato senza dirmi che andava via”.