Sinead O'Connor si converte all'Islam e cambia nome

Cambia religione e nome la cantante irlandese Sinead O'Connor: "Sono orgogliosa di essere diventata una musulmana. Questa è la naturale conclusione del viaggio di qualsiasi teologo intelligente. Lo studio delle Scritture porta all'Islam rendendo ridondanti tutti gli altri testi. Mi verrà dato un nuovo nome, sarà Shuhada", ha scritto la cantante su Twitter.

La cantante ha pubblicato anche una sua foto con un velo islamico.

Nel 1992 Sinead O'Connor aveva compiuto un primo cambiamento di nome assumendo quello di Magda Davitt ed ora su Twitter si presenta come Shuhada Davitt.

La 51enne musicista che ha sofferto di disturbo bipolare e di depressione spesso culminati in appelli social disperati, ha anche condiviso un video in cui documenta quello che lei definisce come suo primo tentativo di cantare l’azan, il richiamo alla preghiera tipico della cultura musulmana. Ora attraverso la nuova religione, Sinead O’Connor dice di aver ritrovato la felicità.

I keep getting the Arabic words wrong!! I’m so sorry!! I’ll get them right eventually. In sha Allah https://t.co/DVzkDcjuJU