Morricone, Sophia Loren: "I grandi se ne vanno, restiamo sempre più soli"

"Posso solo dire che appena appresa la notizia sono stata malissimo. È uno dei giorni più brutti della mia vita. Provo un grandissimo vuoto". All'indomani della morte del Maestro Ennio Morricone, parla così in un'intervista a La Stampa Sophia Loren. Il compositore e premio Oscar è scomparso ieri a 91 anni a seguito delle conseguenze di una brutta caduta, i funerali si sono celebrati questa mattina in forma privata.

"Non abbiamo mai avuto modo di stare del tempo insieme. Ma l'ho incontrato spesso negli anni, ho assistito a qualche suo concerto e lui con me è stato sempre estremamente gentile. Rapporti superficiali consumati a una prima di un film ma che davano comunque la misura dell'uomo. Anche per mio figlio Carlo (che è un musicista, ndr) è stato un gran dolore. Lo adorava. Conosce molto bene il lavoro di Morricone e lo ha sempre apprezzato moltissimo".

"Morricone aveva la musica che lo rendeva un essere umano speciale. Io lo capisco - racconta l'atrice - perché ho vissuto immersa nella musica. Mia madre era una fantastica pianista e mi ha trasmesso la gioia che provava ogni volta che si metteva al pianoforte o che semplicemente ascoltava musica".

Un brano composto dal Maestro particolarmente amato? "Mi piacevano tutte le sue musiche, come potrebbe essere altrimenti? Però posso dire che in particolare sentivo più vicine quelle che lui ha composto per i film western. Difficilissimo musicare un western e lui ci riusciva in modo mirabile. Ma in fondo non è solo questo, pensando al western non può non tornarmi alla mente anche Sergio Leone, un grande amico mio. E anche lui non c'è più".