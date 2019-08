Lutto per Stash dei The Kolors: “E' difficile, era una persona molto importante”

Stash Fiordispino ha condiviso con i fan il dolore per la scomparsa di una persona molto importante per lui e la sua famiglia. “Ciao, zio Jimmy! Grazie per averci insegnato a mantenere il sorriso, sempre… Sei stato l’inizio di tutto questo!” , ha scritto in una storia Instagram il ragazzo, voce e chitarra del gruppo The Kolors, prima si raccontare come e quanto la figura dello zio abbia segnato in qualche modo la sua passione per la musica.

Lutto per Stash Fiordispino, è morto lo zio Jimmy: “Aveva regalato la prima chitarra al mio papà”

Nonostante la tristezza dettata dalla grave perdita, Stash ha voluto comunque rendere partecipi i follower del lutto famigliare, spiegando perché lo zio Jimmy è stato importante anche per il suo percorso artistico.

“Scusate se oggi non posto tanto, e per me è difficile anche fare questa storia, però facciamo questo lavoro e bisogna affrontare questi momenti in questo modo secondo me”, ha esordito il cantante dei The Kolors: “Se n’è andata una persona che per me e la mia famiglia era molto importante. Oggi se n’è andato lo zio Jimmy, il grande zio Jimmy che in un certo senso ha seminato tutto questo, per cui c’è una tristezza particolare perché lui aveva regalato la prima chitarra al mio papà negli anni Settanta… per cui questo che abbiamo realizzato è anche suo”.

“Sarà un po’ difficile riuscire a divertirmi questa sera, però cercherò di farlo perché so che lui avrebbe voluto questo”, ha poi concluso Stash che ha postato la foto della chitarra che fu il regalo dello zio al padre senza la quale – scrive – “forse non saremmo qui”.