StayON, i club italiani si ritrovano in streaming: ecco gli artisti sul palco (virtuale), da Lodo Guenzi a Cisco

Una staffetta di eventi in streaming per raccogliere il mondo della musica attorno ad un unico grande palco virtuale. E' #StayON, iniziativa nata da live club e festival dell’intera penisola e coordinata da KeepOn LIVE (Associazione di Categoria Live Club e festival italiani) per concentrare l’attenzione sulla necessità di riaccendere le luci sugli spazi culturali, luoghi di aggregazione e socialità e fonte di lavoro per migliaia di persone del nostro Paese. Tra gli artisti che si esibiranno in questa coloratissima rete ci saranno musicisti, scrittori, attori e pensatori come Lodo Guenzi, Giovanni Truppi, Erica Mou, Guido Catalano, Roberto Mercadini, Eugenio in Via di Gioia, Dimartino, Pino Marino, Michela Giraud, Giovanni Succi, FADI, Bianco, Francesco Di Bella (24 Grana), Lorenzo Kruger, Renzo Rubino, Enrico Gabrielli, Gnut, Ketty Passa, Giorgieness, Daniele Celona, Nicolò Carnesi, Fabrizio Cammarata, Cisco, Finaz (Bandabardò) e moltissimi altri. Ad ogni diretta, inoltre, sarà associato un link a sostegno di campagne territoriali per raccolte fondi dedicate agli Ospedali e alla Protezione Civile.

Come consultare il calendario di eventi

Sul sito keeponlive.com sarà possibile, già nei prossimi giorni, consultare il calendario e l’archivio di tutte le dirette streaming organizzate per l’occasione: un vero e proprio palinsesto multicanale che testimonia la vivacità e la voglia di fare di tutta la categoria. Se gli spazi sono chiusi, i palchi virtuali restano infatti aperti a tutti: per due ore al giorno, in “slot” da 30 minuti l’uno, da domani fino alla fine del periodo di contenimento, le pagine Facebook di Festival e Live Club verranno via via animate da una serie di esibizioni speciali, che saranno raccolte sulla piattaforma di KeepOn LIVE. Dalle 18:00 alle 20:00 fino a sette canali che trasmetteranno in contemporanea. Dalle 22.00 un unico canale sarà dedicato agli eventi speciali per raccolta fondi e ai Festival. Ogni canale, composto dai 4 live club e festival che trasmetteranno le rispettive dirette, sarà associato ad un colore dell’arcobaleno. Arcobaleno che rappresenta la speranza per eccellenza, adottato come vero e proprio simbolo in questo difficile periodo storico.

La raccolta fondi

Ci sarà anche un canale bianco destinato “a reti unificate” a eventi di raccolta fondi e ai festival. Tra i primi eventi #AiutiAMOBrescia, giovedì 19 Marzo alle 21.30, sulla pagina facebook della Latteria Molloy (https://www.facebook.com/ LatteriaArtigianaleMolloy/), sarà trasmesso in diretta uno speciale concerto-reading a porte chiuse, a supporto dell'iniziativa di Giornale di Brescia e Fondazione della Comunità Bresciana Onlus per aiutare gli ospedali bresciani in questa emergenza coronavirus.

