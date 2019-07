Stevie Wonder, l'annuncio durante un concerto: "Subirò un trapianto di rene"

Stevie Wonder subirà, a settembre, un trapianto di rene. Lo ha annunciato lo stesso cantautore, compositore e produttore discografico statunitense (classe 1950) sabato sera durante un suo concerto all'Hyde Park di Londra: "Sto bene, ho un donatore e va tutto bene".

E' apparso sereno e questo ha tranquillizzato i fan, preoccupati per le sue condizioni: "Sono qui per testimoniarvi il mio amore e ringraziarvi del vostro - ha detto ancora - Non credete alle voci infondate sulla mia salute che sono circolate, sono qui e sto bene".

Prima dell'intervento, Stevie Wonder terrà altri concerti. Ci vuole ben altro per fermare l'icona mondiale del pop.