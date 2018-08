VIDEO | Sting show a Firenze, concerto a sorpresa con gli operai a rischio licenziamento

Sting tra musica e solidarietà. Sabato mattina il cantante inglese ha fatto visita ai lavoratori della Bekaert, i 318 operai che nel giugno scorso hanno ricevuto le lettere di licenziamento dalla multinazionale belga che ha deciso di chiudere lo stabilimento di Figline Valdarno.

Come riporta FirenzeToday.it, il cantante, che proprio a Figline ha la sua tenuta (Il Palagio), dove insieme alla moglie produce vino e altri prodotti tipici, ha parlato con lavoratori, sindacalisti e il sindaco Giulia Mugnai. Poi davanti ai cancelli ha preso la chitarra e ha iniziato a cantare alcune delle sue canzoni più note tra cui 'Message in the bottle', una richiesta di salvataggio sulle note della canzone dei Police. I lavoratori hanno poi cantato, accompagnati dal cantante inglese, "Una vita da mediano" di Ligabue.

Prossimo appuntamento per evitare la chiusura dello stabilimento si terrà lunedì 3 settembre in Regione e poi a Roma.