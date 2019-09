Thegiornalisti, svelati gli ospiti al concerto di Circo Massimo

Concerto evento per i Thegiornalisti che sabato 7 settembre saranno la prima band italiana a esibirsi al Circo Massimo. Insieme a loro, sul palco, tanti super ospiti: Dardust, Calcutta, Elisa, Franco126, Luca Carboni e Takagi & Ketra, che hanno collaborato ad alcune delle hit del gruppo indie nato a Roma.

Dopo aver registrato il sold out di tutte le tappe del 'Love Tour', con oltre 250 mila spettatori nei palazzetti, i Thegiornalisti si preparano a uno show molto speciale dove ripercorreranno i loro più grandi successi in un vero e proprio inno all'amore e al romanticismo nella suggestiva arena dell'Antica Roma.

Tante le sorprese in scaletta fra cui 'Maradona y Pelé', l'ultimo travolgente singolo certificato disco di platino. Il brano è stato scritto da Tommaso Paradiso insieme Dario Faini e prodotto da Dardust (Dario Faini), ospite della serata. Una notte d'estate che è un frigorifero rotto, le labbra, i sorrisi che fanno la differenza, sono tutti dettagli di una canzone che non fa dormire. E così inizia il sogno dove i protagonisti si ritrovano a ballare sotto una pioggia tropicale, contornati da evocazioni, simboli e miti: da Robert De Niro alla tigre di Mompracem, fino a due leggende contrapposte della storia del calcio come Maradona e Pelé, che danno il titolo al brano.

Oltre a 'Maradona y Pelé', Dardust ha collaborato con i Thegiornalisti a successi come 'Riccione', 'Felicità Puttana', 'Questa nostra stupida canzone d'amore' e con Tommaso Paradiso alla canzone 'Luca lo stesso' di Luca Carboni. Il frontman della band ha poi collaborato con Takagi & Ketra ai brani 'L'esercito del selfie' featuring Lorenzo Fragola e Arisa, 'La luna e la gatta' featuring Jovanotti e Calcutta e al singolo 'Da sola/ In the night' con Elisa. Il brano 'Stanza Singola' è il frutto della collaborazione artistica tra Tommaso Paradiso e Franco 126.