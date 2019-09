TheGiornalisti, lo strappo definitivo: “Non sapevamo nulla delle decisioni di Paradiso”

Lo strappo è compiuto definitivamente: con una nota i due componenti della band TheGiornalisti, Marco Primavera e Marco Musella, hanno precisato a chiare lettere che non erano stati messi al corrente della decisione di Tommaso Paradiso di abbandonare la band formata dai tre ormai dieci anni fa.

"In merito ai fatti recentemente accaduti ci teniamo profondamente a precisare al nostro pubblico che, fino a pochi giorni fa, non eravamo a conoscenza delle decisioni prese da Tommaso Paradiso in merito all’improvvisa uscita dai TheGiornalisti", hanno fatto sapere i musicisti: "Come da noi affermato prima e subito dopo il concerto del 7 settembre (al Circo Massimo, ndr) avevamo più volte esplicitato tutti e tre inter nos la volontà di continuare questo percorso insieme".

La comunicazione arriva poco dopo il lancio della nuova canzone, la prima da solista, del cantautore, ‘Non avere paura’, presumibilmente colonna sonora della seconda stagione della serie tv Netflix ‘Baby’. Nulla di confermato, invece, per quanto riguarda il sostituto di Paradiso nella band che resta in piedi con il nome TheGiornalisti: il nome di Leo Pari, al momento, resta l’unico papabile.