“I TheGiornalisti continueranno”: il chitarrista Marco Rissa attacca Tommaso Paradiso

Volano stracci tra l'ormai ex frontman dei TheGiornalisti Tommaso Paradiso e il chitarrista della band Marco Antonio Mussela “Rissa”. Dopo l’annuncio con cui il cantante ha comunicato lo scioglimento del gruppo, sempre sui social è seguita la replica stizzita del musicista volta a promettere che il gruppo proseguirà nonostante le dichiarazioni dell’ormai ex leader.

“Avrei voluto passare una serata tranquilla ma mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due”, scrive Musella su IG Stories: “I TheGiornalisti continueranno! Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo”. Dunque, l’intenzione sembra quella di mantenere unita la band composta da lui, Marco Primavera e, probabilmente, un altro cantante. Infine, una frecciatina durissima contro Paradiso: “Poi se ognuno può scrivere quelle che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones”.

TheGiornalisti, l'accusa di Marco Rissa: “Ci hanno tolto le password del profilo ufficiale”

A stretto giro, ecco arrivare un’altra stoccata da parte di Marco Rissa che, sempre con una storia Instagram, ha denunciato l’impossibilità di accedere al profilo ufficiale del gruppo perché sia lui che Marco Primavera sono stati stati privati delle password.

"In molti - scrive infatti il chitarrista - segnalate che non riuscite a commentare la pagina Instagram dei Thegiornalisti. Non è nostra intenzione togliervi il diritto di parola e di opinione. Purtroppo, come nella story precedente, sono costretto a scrivere dal mio profilo privato che ci hanno tolto le password e né io né Marco (Primavera, ndr.) possiamo entrare e sbloccare i commenti. Mi dispiace ragazzi”.

Nessuna controreplica, al momento, da parte di Tommaso Paradiso, ma pare proprio che il botta e risposta al vetriolo non finisca qua.