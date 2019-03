Thegiornalisti al Circo Massimo: completamente record

Due album autoprodotti, dieci anni fa, nel salotto di casa, poi i primi traguardi importanti, la popolarità, fino al disco di platino, nel 2016, con "Completamente Sold Out". Se tutto questo era già un sogno, il Circo Massimo sarà un abbaglio per i Thegiornalisti, la prima band italiana a esibirsi sul palco dell'antica arena romana che nel corso degli ultimi anni ha visto sfilare nomi del calibro di Bruce Springsteen, Roger Waters e Rolling Stones.

Ufficializzata la data del 7 settembre 2019. #LOVEalMASSIMO, questo il nome del concerto evento della band capitanata da Tommaso Paradiso, che al Circo Massimo gioca in casa anche se ormai il successo ha di gran lunga varcato i confini della capitale, da dove sono partiti. Una chiusura col botto per questo ultimo tour che li ha visti protagonisti sui palchi dei più importanti palazzetti italiani, arrivando a vendere più di 250 mila biglietti.

Nel frattempo la band si prepara per la prossima tranche di concerti che partirà il 26 marzo da Jesolo e che prevede 15 tappe di cui 10 già sold out. Durante lo show i Thegiornalisti ripercorreranno i loro più grandi successi in un vero e proprio inno all'amore per coinvolgere e stupire ancora una volta i fan con i brani di "LOVE" (21 settembre 2018), l'album certificato disco di platino, che ha debuttato al primo posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti in Italia, toccando la vetta già dal suo esordio. Il disco è stato anticipato dall'uscita dei singoli "Questa nostra stupida canzone d'amore" (doppio disco di platino digitale), "Felicità puttana" (triplo disco di platino digitale) e "New York" (disco di platino digitale). Su Spotify, la band ha superato i 200 milioni di stream.

I biglietti per il concerto di Circo Massimo sono disponibili su Ticketone.it da venerdì 15 marzo alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita TicketOne da lunedì 18 marzo, sempre alle ore 11.00.