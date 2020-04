Tiziano Ferro: "Governo faccia chiarezza su concerti". Fazio replica: "Giusto, ma riguarda tutto e tutti"

"Non sappiamo nulla, i concerti sono formalmente in piedi perché i provvedimenti del governo arrivano fino al 3 maggio. Io ho bisogno di chiedere che si faccia chiarezza, che il governo ci dia delle risposte e anche si esponga, prenda una posizione per noi". Tiziano Ferro si esprime così in collegamento con Che Tempo Che Fa. E in rete si alza un polverone. Il motivo? "Inopportuno", scrivono alcuni spettatori, in riferimento alle richieste del cantante.

"In queste settimane il mondo della musica ha fatto vedere di cosa è capace, abbiamo raccolto quasi 8 milioni con 'Musica che unisce'. Anche noi adesso ci meritiamo un minimo di attenzione e di riconoscimento, come tutti gli ambienti lavorativi", afferma l'artista. "Abbiamo sempre fatto tanto e lo faremo ancora per le situazioni di crisi, non solo a livello di intrattenimento ma anche economico. Abbiamo donato personalmente e abbiamo raccolto, si viene da noi musicisti per una richiesta d'aiuto e noi lo facciamo sempre volentieri, ma in questo momento abbiamo bisogno di una risposta", aggiunge.

"Non per me, per il sogno che ho coltivato per un anno per il tour, ma per chi ancora oggi continua a comprare biglietti, ad oggi sono stati acquistati quasi 500.000 biglietti per i miei concerti, penso alle persone che lavorano sul palco e dietro al palco", dice il cantante. "Quest'estate abbiamo diritto di sapere se possiamo fare concerti o no, perché noi siamo bloccati, questo per tutelare il pubblico e i lavoratori più fragili, per capire come ripartire. Abbiamo bisogno di risposte, siamo al 3 maggio e ad oggi tecnicamente non possiamo fare nulla essendo il tour a giugno-luglio".

La replica di Fabio Fazio

Ferro è un vero e proprio fiume in piena. Fazio prova ad interromperlo più volte, ma ci riesce solo dopo qualche minuto. "Guarda Tiziano - spiega - Quello che dici è giusto, perché ci sono tante persone che lavorano nel mondo dello spettacolo, ma riguarda tutti gli operatori turistici che si occupano di qualunque aspetto del settore turistico. E credo che, al di là di quello che dice il Governo, sarà una questione di opportunità. Stasera alcune risposte ti arriveranno dagli scienziati che saranno con noi. Sarà bellissimo il giorno in cui si potrà tornare ad un concerto, lo vivremo come il primo della nostra vita". Ferro, a quel punto, ribadisce il suo punto di vista: "Io parlo per me, per l'unica categoria che conosco. E' giusto che questo si faccia per tutto. Tutti i fan ci stanno chiedendo cosa faremo, a me, a Vasco, a Cremonini (Cesare, ndr). Non sappiamo, stiamo aspettando una risposta, non è una polemica". Fazio chiosa: "Riguarda tutto e tutti". "Non era mia intenzione fare polemica", il congedo del cantante.

Polemica in rete

Al termine del collegamento, le esternazioni di Ferro dividono i telespettatori. "Ma ci rendiamo conto che #TizianoFerro chiede risposta ad un Governo che deve gestire una pandemia, per sapere se può fare i concerti. Ma ci rendiamo conto? - scrive un utente su Twitter - Ci sono talmente tanti di quei profili di inopportunità in questa frase, che non si sa da quale iniziare". C'è poi chi si schiera in difesa del cantante: "Dietro la musica c'e un'industria enorme, se pensiamo a tutte le persone che lavorano dietro un palco, ai musicisti e a chi compra il biglietto per un concerto. Non è intrattenimento ma un lavoro come tutti gli altri che merita considerazione, sono d'accordo con Tiziano Ferro". E ancora: "Capisco la preoccupazione di Tiziano Ferro: dietro ad un concerto ci stanno tanti lavoratori. Ma no, ovviamente i concerti questa estate non si faranno. Non serve che il governo si pronunci. Chiederlo in diretta tv è un grande scivolone, perché recepito male dal pubblico".

