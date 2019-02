Tiziano Ferro compie 39 anni e si regala un nuovo album: tutte le anticipazioni

"Accetto Miracoli'. E' questo il titolo del nuovo album di inediti di Tiziano Ferro, in uscita il 22 novembre 2019 per Virgin Records (Universal Music), con la produzione di Timbaland. Oggi, nel giorno del suo trentanovesimo compleanno, l'artista ha postato sui suoi canali social un video nel quale indossa una t-shirt che svela ufficialmente il nome del nuovo progetto discografico.

Tiziano ha festeggiato il suo compleanno con i fan via Instagram, dove ha pubblicato un post dove è intento a soffiare le candeline della torta. "Trentanove anni: alle nuove rughe e l’abilità di stare zitto quando è il momento!", si legge in didascalia. In tre ore sono arrivati quasi diecimila messaggi di auguri.