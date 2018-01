Tom Petty è morto per overdose accidentale

E' morto per overdose accindentale Tom Petty. E' stata la famiglia del celebre musicista americano a comunicare alla stampa le cause della morte dell'umo a tre mesi dal decesso. L'autopsia sul corpo del front man degli Hertbreakers ha evidenziato quindi un overdose di medicinali.

Aveva 66 anni

Tom Petty, la rockstar americana leader degli Heartbreakers, è morto lo scorso 2 ottobre all’età di 66 anni. Anche in quella tristissima occasione l’annuncio arrivò dalla famiglia. “Siamo spiacenti di annunciare la morte prematura di nostro padre, marito, fratello, leader e amico Tom Petty”.

Prima di morire aveva avuto una crisi cardiaca

Il front man degli Heartbreakers aveva avuto una crisi cardiaca a poche ore dal decesso mentre a Malibù, in California. Inutile il trasporto immediato all’ospedale di Los Angeles. “E’ morto in pace, circondato dalla sua famiglia, dai membri del suo gruppo e dai suoi amici” avevano precisato i familiari. Tom Petty aveva appena terminato una tournée per il 40esimo anniversario della band, con gli ultimi spettacoli che avevano registrato il tutto esaurito.