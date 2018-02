Il Tomorrowland sbarca in Italia: data, biglietti e tutte le informazioni

Il "Tomorrowland" sbarca in Italia. E per il suo esordio tricolore sceglie la splendida cornice del Parco di Monza. L'appuntamento è per sabato 28 luglio 2018.

Il festival di musica elettronica più famoso al mondo avrà come set il grande polmone verde brianzolo. Qui si terrà infatti "Unite with Tomorrowland", l'evento firmato proprio da Tomorrowland che unisce lo storico festival di Boom, in Belgio, con altre sette città nel mondo. Oltre al capoluogo lombardo, nel 2018 per "Unite" sono state scelte Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan.

Cos'è Tomorrowland

L'idea dello show è semplicissima: sul palco - come sempre spettacolare - che verrà allestito a Monza e nelle altre città si alterneranno diversi dj e numerosi collegamenti in diretta streaming con l'esibizione principale in Belgio dalle 16 fino alle 3 di notte.

Biglietti, prezzi e informazioni

Le preregistrazioni per accedere alle prevendite saranno aperte a partire da martedì 20 febbraio. Mentre le prevendite stesse saranno acquistabili solo successivamente, e cioè dalle 14 del 28 febbraio per 24 ore. Non è ancora noto il costo del biglietto.

Artisti

Gli artisti che si esibiranno sul palco del Parco di Monza e quelli che verranno trasmessi in diretta streaming in tutti gli eventi "Unite" saranno svelati nelle prossime settimane.