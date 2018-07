Da Alvaro Soler a Baby K, ecco i tormentoni dell'estate 2018

Non c’è estate senza tormentone. L’anno scorso i lunghi mesi caldi sono stati dominati da “Despacito”, suonata in ogni discoteca, pub o locale della Penisola. E quest’anno?

Come si legge su 'scuolazoo.com' un tormentone è tale se suonato ovunque: dal supermercato, alla radio nei negozi, passando per le discoteche e i bar e persino la canzoncina di attesa quando si chiama un call center.

Quale sarà il tormentone dell'estate 2018?

Uno di questi è 'La Cintura' di Alvaro Soler: lanciata ad aprile più o meno, si sente praticamente ovunque e "gli animatori in spiaggia o nei locali la usano come il pane mentre si mangia un’insalata". Non mancano J-Ax e Fedez con 'Italiana', "canzone che volente nolente entra in testa e ci ritroviamo a canticchiare il ritornello in modo scomposto nei momenti meno opportuni", e TheGiornalisti con 'Felicità Puttana'.

'Amore e Capoeira' di Takagi e Ketra, ft. Giusy Ferreri e Sean Kingston è uscita da poco, ma "in qualche settimana è riuscita già a fare danni come l’uragano Katrina". Poi c'è 'X' di Nicky Jam e J Balvin, due re del reaggeton. Baby K torna con 'Da Zero a Cento' dal ritmo tropicale. Boombadash e Loredana Bertè con 'Non ti Dico No' restano saldi nei posti alti delle classifiche: dopo sette settimane dall’uscita è ancora al 1 posto della classifica airplay radio, risultando il brano più trasmesso dalle emittenti italiane nonché uno dei principali tormentoni di questa calda estate. Reaggeton anche per Elettra Lamborghini con 'Pem Pem' e per l'esperto del settore Luis Fonsi (Despacito) che con Demi Lovato canta 'Echame La Culpa', una canzone vecchia che però i dj nei locali hanno rispolverato.

Michele Bravi, Gué Pequeno e Elodie con 'Nero Bali' hanno confezionato strofe che "capita di cantare sotto la doccia" perché "è una canzone orecchiabile, forse la più interessante tra i tormentoni estivi 2018".