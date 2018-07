I 15 tormentoni dell'estate 2018, le classifiche parlano italiano: dai Thegiornalisti a Fedez

Questa estate il tormentone parla italiano. Sono soprattutto casalinghi i brani che nella playlist dedicata su TimMusic, la piattaforma per la musica in streaming di Tim, si contendono il titolo di canzone dell’estate dopo che lo scorso anno lo scettro è andato a “Despacito” del portoricano Louis Fonsi. Sarà per questo che i produttori italiani hanno affilato le armi e messo in fila uno squadrone di canzoni tutte destinate a vincere la coppa estiva del tormentone 2018.

In testa Amore e Capoeira

Primo tra tutti “Amore e Capoeira” di Takagi e Ketra con il featuring di Giusy Ferreri e del cantante giamaicano Sean Kingston, canzone che ha tra le firme quella, pressoché infallibile, di Federica Abbate, specializzata in successi discografici, primo tra tutti Roma-Bangkok.

Tutti i tormentoni dell'estate 2018

Sul titolo più provocatorio puntano i Thegiornalisti con "Felicità puttana" accompagnati dal video che ha come protagonista Matilda De Angelis. Non potevano stare fermi J-Ax e Fedez che sono in testa alle classifiche con “Italiana”. Si porta dietro tutta la forza della vittoria di Amici 18 Irama, che con “Nera” si candida a vincere il titolo di tormentone 2018 . Ma c’è anche spazio per “Da zero a cento” di Baby K, “Non ti dico di no” di Boomdabash, la band salentina dai ritmi reggae in accoppiata con Loredana Bertè e 'Pem Pem' di Elettra Lamborghini, la bellissima ereditiera della storica casa automobilistica. New entry fra i generi musicali la Trap con Capo Plaza feat. Sferaebbasta, con il brano “Tesla”.

Come ambasciatori della musica indie/alternativa sempre saldi Calcutta, con il brano “Paracetamolo”, Frah Quintale con “Stupefacente”, brano uscito in collaborazione con Ceri, e Carl Brave in tris con Fabri Fibra e Francesca Michielin con “Fotografia”... E gli stranieri? Non sono certo assenti le canzoni dai ritmi latino americani tra i generi più ascoltati su TimMusic con la presenza assicurata di Alvaro Soler con il brano “La Cintura”, J. Balvin con “X” e in forte crescita “One Kiss”, nuovo brano nato dalla collaborazione tra Dua Lipa e Calvin Harris.