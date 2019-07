Ultimo, 23 anni e l'Olimpico di Roma pieno: che te frega di Sanremo

Le mani nei capelli e gli occhi che si sforzano a trattenere le lacrime. Così Ultimo davanti alle 64 mila persone che giovedì 4 luglio hanno riempito lo Stadio Olimpico di Roma con tutto il loro amore per il cantautore di San Basilio. Le canzoni si alzano al cielo insieme alle emozioni e a stento lui riesce a credere a quella favola, eppure è lì davanti per quasi tre ore.

Sono passati meno di 5 mesi dalla cocente delusione al Festival di Sanremo, dove è entrato Papa e uscito Cardinale, ma investitura più grande di questa non c'è a 23 anni (con buona pace di Mahmood, ndr). Niccolò Morriconi - in arte Ultimo - è il più giovane cantautore italiano ad essersi esibito in uno stadio e ad averlo anche sbancato. Certo la vittoria al Festival, dopo quella dell'anno precedente tra i giovani, non gli sarebbe dispiaciuta e soprattutto gli avrebbe fatto risparmiare il duro sfogo contro i giornalisti subito dopo la finale che gli è costato critiche e polemiche (sempre dei giornalisti), ma il colpo d'occhio all'Olimpico è il vero trionfo.

Se Roma era la 'prova' del tour del prossimo anno nei principali stadi italiani, può dirsi più che superata. E alla sua Roma, che lo ha visto nascere e crescere come uomo e come artista, ha dedicato durante il concerto una poesia, poi sul palco la sorpresa di Antonello Venditti con cui ha cantato 'Roma Capoccia'.

"Abbiamo vinto noi" commenta sui social alla fine di una serata magica, ma ha vinto senza alcun dubbio anche la musica italiana. Ad incoronare Ultimo non è un concorso - e forse non lo sarà mai - ma il suo pubblico, come ha sempre saputo, andandone fiero, e come giovedì sera all'Olimpico ne ha avuto la conferma. Noi giornalisti, invece, abbiamo imparato quella lezione che voleva insegnarci da Sanremo: a lui fatelo cantà.