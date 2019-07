Ultimo annuncia il tour negli stadi, gran finale al Circo Massimo

Dopo 'La Favola' allo Stadio Olimpico di Roma - dove il 4 luglio ha incantato 64 mila persone - Ultimo annuncia le tappe del suo attesissimo tour negli stadi previsto per l'estate 2020. Otto città a partire dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, sabato 6 giugno 2020, per poi fare tappa al San Paolo di Napoli il 13 giugno, e ancora Milano (Stadio San Siro, 19 giugno 2020), Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno 2020), Pescara (Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, 4 luglio 2020), passando per Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio 2020), Messina (Stadio San Filippo, 15 luglio 2020), per poi concludere tornando il 19 luglio 2020 a Roma, con l'evento speciale di chiusura del tour nel simbolo di Roma per eccellenza, il Circo Massimo.

"Non pensavamo fosse possibile, ma siamo riusciti ad ottenere la location del Circo Massimo di Roma - ha scritto su Instagram - Il gran finale del tour si terrà in uno dei posti più belli del mondo e sarà per me un grande onore calcare quel palco. Saremo oltre 70.000! La data inizialmente prevista per il 22 Luglio viene spostata al 19 Luglio 2020 al Circo Massimo di Roma! Da domani (giovedì 11 luglio, ndr) alle 11.00 disponibili i biglietti... Scatenate l'inferno!".

A soli 23 anni, Ultimo è il più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi. Con questo tour, il cantautore romano sosterrà l'Unicef. Da sempre vicino agli ultimi - che ha scelto di ricordare fin dal nome d'arte e che sostiene con un impegno costante e concreto - Ultimo devolverà parte dell'incasso ricavato dall'acquisto dei biglietti ai progetti Unicef in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

"Ultimo è il simbolo di una generazione, un cantante dall'animo sensibile in grado di raccontare il mondo complicato che viviamo oggi – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell'Unicef Italia -. Per questo siamo orgogliosi che abbia deciso di devolvere parte del ricavato della tournée all'Unicef e aiutare in questo modo tanti bambini e giovani in Mali dove più di 1,5 milioni hanno bisogno di assistenza".