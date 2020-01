Umberto Tozzi ricorda la ex compagna: "L’ho perdonata per il male che ha fatto"

A qualche giorno dalla notizia della morte della ex compagna Serafina Scialò, Umberto Tozzi ha commentato brevemente l’accaduto al Corriere della Sera nel corso di un’intervista che ha ripercorso le delicate dinamiche famigliari ormai appartenenti al passato.

“Non voglio commentare. Non intendo rilasciare interviste. L’ho perdonata per tutto il male che ha fatto a me e a nostro figlio”, ha dichiarato il cantautore a Mario Luzzatto Fegiz: “Voglio solo precisare che non mi sono mai sposato con la Scialò. Avrei potuto mandarla in galera per i soldi di cui si è appropriata. A suo tempo le avevo firmato due assegni in bianco per pagare dei fornitori. Lei li mandò all’incasso: uno era di 100 milioni, l’altro di 350 milioni di lire. Il giudice Mastrota, ricordo ancora il suo nome, era pronto a spedirla in galera con tre capi di imputazione fra cui truffa e appropriazione indebita. Ma anche se mi aveva lasciato sul lastrico io rinunciai all’azione penale: era la madre di mio figlio”.

La storia tra Umberto Tozzi e Serafina Scialò

Umberto Tozzi e Serafina Scialò si sono conosciuti negli anni 70, iniziando una relazione che pochi anni dopo portò alla nascita del figlio Nicola Armando. I primi grandi successi dell’artista come Donna amante mia, Tu, Gloria, Ti amo, Stella Stai furono ispirati proprio dalla ex compagna da cui si separò drammaticamente nel 1984. Come riporta il Corriere, la Scialò che viveva a Udine si rifiutò di far incontrare il padre e il figlio come stabilito in sede di giudizio, al punto che Tozzi e il suo avvocato documentarono decine di viaggi a vuoto a Udine compiuti dal cantante e suffragati da esposti e ricorsi. Agli amici Tozzi confidava che la sua ex compagna aveva fatto una specie di lavaggio del cervello al figlio con una sistematica opera di demolizione della figura paterna.

“È una fine molto triste — ha commentato Riccardo Fogli amico e collega di Tozzi — Essere la ex di una star e guadagnarsi da vivere facendo le pulizie in una scuola. La vita è strana e spesso spietata. Morire da soli così... Mi spiace per Umberto che è una persona buona e sensibile e un caro amico. La Scialò è stata un pezzo importante della sua vita di uomo e di artista”. Oggi Tozzi è sposato con Monica Michelotto da cui ha avuto un altro figlio, Gianluca.