Lutto per Umberto Tozzi, trovata morta la ex moglie

E’ stata trovata senza vita nel suo appartamento di Udine la ex moglie di Umberto Tozzi, Serafina Scialò, di cui non si avevano notizie da giorni.

La donna lavorava come collaboratrice scolastica in un istituto della città, Educandato Uccellis, struttura da cui è scattato l'allarme dopo alcuni giorni d'assenza ingiustificata. A trovare il corpo senza vita della 63enne, il personale sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Necessario l'intervento dei carabinieri di Udine e dei vigili del fuoco del Comando cittadino.

Umberto Tozzi al momento non ha rilasciato dichiarazioni. I due sono stati sposati dal 1979 al 1984 e hano avuto un figlio, Nicola Armando. Oggi il cantante è sposato con Monica Michielotto ed è padre anche di Gianluca e Natasha, avuta dall’attuale moglie.