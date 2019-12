Valentina Parisse torna tra i giudici di All Together Now

In attesa del lancio del prossimo album, in uscita nel 2020, Valentina Parisse fa il suo ritorno ad 'All Together Now', lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e J Ax. Un ritorno strepitoso sugli schermi di Canale 5 per la giovane cantante e autrice, che è stata riconfermata in qualità di giudice nella seconda stagione per valutare le performance dei concorrenti, scelti dal direttore artistico e regista Roberto Cenci. Il programma, prodotto da EndemolShine Italy, è in onda ogni giovedì in prima serata. “Fare parte di un gruppo di lavoro così bello e divertente ha reso questa esperienza ancora più preziosa per me – dichiara Valentina, reclutata tra i 100 esperti del settore che compongono il 'Muro umano' di giudici - Il mio ringraziamento va a Roberto Cenci, Michelle Hunziker, J-Ax, a tutti i colleghi del Muro e a tutte le persone che hanno reso possibile questa avventura. Fare Musica assieme ci arricchisce, ogni volta di più!”

Tutto su Valentina Parisse

Alle spalle canzoni intense, emozionati esibizioni live e un bagaglio di collaborazioni prestigiose con mostri sacri della musica. Il debutto arriva con “Vagabond” (2011, Lab/Sony Italia) realizzato tra Italia, Inghilterra e Canada - a cui hanno collaborato il produttore Steve Galante, il musicista Phil Palmer e Mazen Murad - e seguito da un fortunato tour sold out in prestigiose location come Blue Note di Milano e l’Auditorium Parco della Musica. Il suo primo singolo in italiano, “Sarà bellissimo” (2014, Lab), prodotto da Phil Palmer e registrato e missato a Londra da Tim Weidner nei Sarm Recording Studios di Trevor Horn, ha conquistato il consenso di pubblico e critica. Infine, in primavera, è uscito “Dannata Lotta”, scritto insieme a Cheope (Alfredo Rapetti Mogol) e Davide Napoleone, prodotto da Francesco Catitti aka “Katoo”, masterizzato da Antonio Baglio e missato da Chris Lord-Alge.

Le collaborazioni con i mostri sacri della musica

Parisse è anche autrice di brani portati al successo da artisti italiani del calibro di Renato Zero (insieme a Phil Palmer, Valentina ha composto la musica del singolo “Rivoluzione”, inserito nell’album “Alt” del 2016) e Michele Zarrillo (collaborando alla scrittura del singolo “Vivere e rinascere”, 2017).

La cantante si distingue anche per la sua passione per il cinema: nel 2019 “Tutto cambia” (Universal Music Italia), la canzone prodotta da Francesco Catitti e masterizzato a Miami da Antonio Baglio, è diventata colonna sonora del film di Volfango De Biasi “L’agenzia dei bugiardi”. Il singolo vanta la collaborazione di vari autori tra cui Tyrone Wells e l’ex membro dei One Republic Tim Myers.