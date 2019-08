Vasco Rossi visita una piantagione di cannabis legale: "Vi faccio tanti auguri" |VIDEO

Vasco Rossi ha portato i suoi follower a visitare virtualmente una piantagione di cannabis legale nei dintorni di Zocca, suo paese d’origine in provincia di Modena.“Adesso vi faccio visitare una piantagione di cannabis legale quella senza thc, senza effetti collaterali di sballi strani” anticipa il rocker nel video pubblicato sui social prima di riprendere le piante e lasciare la parola agli imprenditori.

“Bisogna produrre una pianta con un livello di thc più inferiore possibile”, spiega nel filmato il coltivatore che commenta la sua attività augurandosi che la legge nazionale non intervenga negativamente. E il commento del rocker la dice lunga sul suo pensiero in merito: “Tira un'aria oscurantista... e anche un bigotta”, afferma Vasco che termina le riprese facendo gli auguri agli imprenditori.

(Di seguito il video pubblicato su Facebook)

Vasco Rossi accusato di fare pubblicità alla cannabis legale: la replica

A molti il video in cui Vasco Rossi mostra una piantagione di cannabis legale è sembrata una pubblicità di cui avrebbe potuto fare a meno. “Questo video con quel tono critico tipico di chi è abituato ad usare le droghe tende a minimizzare la problematica cannabis legale o no”, il commento di una fan: “Non è una questione di bigottismo o oscurantismo : la cannabis può dare gravi problemi psichici ed cardiovascolari… Non è necessario farne pubblicità”. Pronta la replica del cantante: “Carissima la cannabis può dare gravi problemi psichici e cardiovascolari? Come l'alcool, il gioco d'azzardo, la stupidità, la coca-cola, una vita disperata e magari anche l'ignoranza e il pregiudizio. Certo ..chi vivrà vedrà! alla fine diventerà legale come lo è già in moti stati civili del mondo California, Canada e tanti altri altri . Il nostro paese particolarmente bigotto e ultimamente anche oscurantista sarà probabilmente l'ultimo a farlo!”.