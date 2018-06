Wind Music Awards 2018: i cantanti premiati nella prima serata

E’ stata trasmessa ieri su Rai Uno la prima serata dei Wind Music Awards 2018, l’assegnazione dei riconoscimenti corrisposti alle stelle dalla musica italaiana sulla base dei successi discografici e dei live.

Condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dallo scenario magnifico dell’Arena di Verona, l’evento che martedì 12 giugno tornerà in onda con il secondo appuntamento, è stato accompagnato dalle performance degli artisti premiati.

Wind Music Awards 2018, i premiati della prima serata

Di seguito, tutti i premi assegnati e i brani cantati dagli artisti.

- Zucchero, “Dune mosse”. Premio WMA per l’album “Wanted” e per il live.

- Thomas, “Non te ne vai mai”. Premio WMA per l’album “Oggi più che mai”.

- Fabrizio Moro ft. Ultimo, “L’eternità (il mio quartire)”. Premio WMA per Fabrizio Moro per l’album “Parole, rumori e anni”.

- Gue Pequeno ft. Elettra Lamborghini, “Lamborghini”/”Lungomare latino”. Premio WMA per Gue Pequeno per l’album “Gentleman” e per i singoli “Lamborghini” e “Milionario”.

- Benji & Fede, “Moscow Mule”. Premio WMA per l’album “Siamo solo noise” e per il live.

- Laura Pausini, “E sta a te”.

- J-Ax & Fedez, “Italiana”. Premio WMA per il singolo “Sconosciuti da una vita”.

- Thegiornalisti, “Questa nostra stupida canzone d’amore”. Premio WMA per il singolo “Riccione”.

- Cristina D’Avena, “È quasi magia Johnny”/”I puffi sanno”/”Mila e Shiro”/ “All’arrembaggio”/”Kiss Me Licia”/”Occhi di gatto”. Premio WMA per l’album “Duets – Tutti cantano Cristina”.

- Ermal Meta ft. Fabrizio Moro, “Non mi avete fatto niente”. Premio WMA per Ermal Meta per l’album “Non abbiamo armi”.

- Claudio Baglioni, “Io sono qui”. Premio FIMI, premio SIAE, Assomusica, Editori, premio speciale “Sanremo 2018 Rai”, premio Arena di Verona e premio WMA per la compilation “Sanremo 2018”.

- Lo Stato Sociale, “Una vita in vacanza”/”Facile”.

- Emma, “Mi parli piano”. Premio WMA per l’album “Essere qui”.

- Rita Ora, “Girls”. Consegna disco di platino per la canzone “Your Song”.

- Laura Pausini, “Non è detto”/”Frasi a metà”. Premio WMA per l’album “Fatti sentire”, per il live e premio speciale Assomusica.

- Sfera Ebbasta, “Rockstar”. Premio WMA per l’album “Rockstar”, per i singoli “Rockstar”, “Tran tran” e “Cupido” e premio speciale “digital”.

- Biagio Antonacci, “In mezzo al mondo”/”Mio fratello”. Premio WMA per l’album “Dediche e manie”, per il live e premio WMA special SIAE.

- Francesco Gabbani, “Tra le granite e le granate”. Premio WMA per l’album “Magellano” e per il singolo “Tra le granite e le granate”.

- Ghali, “Cara Italia”. Premio WMA per l’album “Album” e per i singoli “Happy Days”, “Habibi”, “Cara Italia” e “Ricchi dentro”.

- Levante, “Non me ne frega niente”. Premio WMA per il live.

- Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, “Amore e capoeira”. Premio WMA per Takagi & Ketra per il singolo “L’esercito del selfie”.

- Ultimo, “Poesia senza veli”. Premio WMA per l’album “Peter Pan”.

- Madman, “Centro”/”Storie”. Premio WMA per l’album “Back Home”.

Inoltre, sono stati premiati per la discografia, ma non hanno potuto essere presenti sul palco dell’Arena di Verona per ritirarli, Carl Brave x Franco126, Caparezza, Cesare Cremonini, Gemitaiz, Jovanotti, Vasco Rossi, Fabio Rovazzi e Renato Zero.