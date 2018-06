Wind Music Awards 2018: i cantanti premiati nella seconda serata

Seconda e ultima serata, trasmessa martedì su Rai 1, dei Wind Music Awards 2018, l'assegnazione dei riconoscimenti ai migliori artisti del panorama musicale italiano per i loro successi discografici e live.

Al timone, anche quest'anno, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e un ricco parterre di cantanti che si sono alternati sul palco dell'Arena di Verona regalando al pubblico straordinarie performance. Boom di premi per Coez - ben 5 - ma non è andata male nemmeno a Riki e Shade. Tra le donne le più premiate sono state Fiorella Mannoia e Gianna Nannini, mentre ad Antonello Venditti è andato il premio speciale disco del passato per "Sara".

Wind Music Awards 2018, tutti i premiati della seconda serata

Francesco Gabbani, "Occidentali's karma"/"Tra le granite e le granate", "Amen". Premio WMA per il live

Nek, "Unici". Premio WMA per il live

Gianna Nannini, "Fenomenale". Premio WMA per il live, per l'album "Amore gigante" e premio speciale Siae

Fabri Fibra, "Fenomeno". Premio speciale Earone

Francesco Renga, "Guardami amore". Premio WMA per il live

Alvaro Soler, "La cintura". Ospite internazionale

Giorgia, "Oro nero"/"Scelgo ancora te"/"Credo"/"Come neve". Premio WMA per il live

Max Pezzali/Nek/Renga, "Gli anni"/"Il mio giorno più bello del mondo"/"Fatti avanti amore". Premio WMA per il live

Fiorella Mannoia, "I miei passi". Premio WMA per il live, premio speciale AFI

Il Volo, "Grande amore"/"My Way"/"L'amore si muove". Premio WMA per il live

Antonello Venditti, "Sara". Premio speciale disco del passato

Elisa, "Will We Be Strangers". Premio WMA per il live

Negramaro, "Fino all'imbrunire"/"La prima volta". Premio WMA per l'album "Amore che torni"

Maneskin, "Morirò da re"/"Chosen". Premio WMA per l'album "Chosen" e WMA per il singolo "Chosen"

Thegiornalisti, "Completamente"/"Riccione". Premio WMA per il live

Fedez & J-Ax, "Italiana". Premio WMA per il live

Coez, "La musica non c'è". Premio WMA per il live, per l'album "Faccio un casino", per i singoli "La musica non c'è" e "Le luci della città" e premio speciale PMI

Riki, "Polaroid"/"Dolor de cabeza". Premio WMA per gli album "Mania" e "Perdo le parole" e per il live

Mihail, "Who You Are". Ospite internazionale

Ermal Meta, "Dall'alba al tramonto". Premio WMA per il live

Baby K, "Voglio ballare con te". Premio WMA per il singolo "Voglio ballare con te"

Shade, "Bene ma non benissimo"/"Irraggiungibile" con Federica Carta. Premio WMA per i singoli "Bene ma non benissimo" e "Irraggiungibile"

Federica Carta e La Rua, "Sull'orlo di una crisi d'amore". Premio WMA per l'album "Federica"

Hanno ricevuto i premi per i live, ma non hanno potuto essere presenti, anche Baustelle, Brunori Sas, Caparezza, Elio e le Storie Tese, Tiziano Ferro, Jovanotti, Ligabue, Alessandro Mannarino, Gianni Morandi, Vasco Rossi e Renato Zero.