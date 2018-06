Wind Summer Festival 2018, tutti i cantanti

Torna il Wind Summer Festival, l'annuale concerto estivo gratuito nel cuore di Roma. Dal 22 al 25 giugno si alterneranno sul palco allestito a Piazza del Popolo tantissimi artisti italiani e internazionali, oltre a 6 cantanti emergenti che nel corso delle 4 serate verranno votati dai big in gara e da una giuria di giornalisti.

I sei giovani si sfideranno a coppie. Ogni sera verrà decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfideranno in occasione del quarto e ultimo appuntamento, durante il quale verrà eletto il vincitore finale.

Al timone della kermesse Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Le serate verranno trasmesse su Canale 5, in prima serata, il 9, 16, 23 e 30 luglio.

RADIO 105, media partner dell'evento, assegnerà lo speciale PREMIO RADIO 105 sulla base delle preferenze del pubblico che da lunedì 18 a domenica 24 giugno, su www.105.net, voterà il proprio preferito tra i brani che proporranno gli artisti.

Wind Summer Festival 2018, i cantanti e le canzoni (fonte All Music Italia)

Achille Lauro & Boss doms – Ammò

Alessio Bernabei – Ti ricordi di me?

Annalisa – Bye bye

Benji & Fede – Moscow mule

Bianca Atzei – Risparmio un sogno

Biondo – Roof Garden

Boomdabash & Loredana Bertè – Non ti dico no

Carl Brave feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra – Fotografia

Cosmo – Quando ho incontrato te

British – Dark Polo Gang

Diodato – Essere semplice

Dolcenera – Un altro giorno sulla terra

Elodie feat. Michele Bravi & Guè Pequeno – Nero Bali

Emis Killa – Rollercoaster

Emma – Mi parli piano

Enrico Nigiotti – Nel silenzio di mille parole

Ermal Meta – Dall’Alba al tramonto

Ex-Otago – Tutto bene

Fabrizio Moro feat. Ultimo – L’Eternità (Il mio quartiere)

Francesca Michielin – Tropicale

Fred De Palma feat. Ana Mena – D’Estate non vale

Guè Pequeno feat. Willy William – Lungomare latino

Irama – Nera

Le Vibrazioni feat. Jake La Furia – Amore Zen

Lo Stato Sociale – Facile (Regaz Version)

Lorenzo Fragola feat. Gazzelle – Supermartina

Luca Carboni – Una Grande festa

Malika Ayane – Stracciabudella

Maneskin – Morirò da re

Mario Biondi – Smooth operator

Merk & Fremont feat. Dnce – Hand up

Max Pezzali – Un’Estate ci salverà

Motta – La Nostra ultima canzone

Negrita – Non torneranno più

Nesli – Viva la vita

Nina Zilli – Ti amo mi uccidi

Noemi – Porcellana

Riki feat. Cnco – Dolor de cabeza

Shade – Amore a prima insta

Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston – Amore e capoeira

Thegiornalisti – Felicità puttana

Thomas – Non te ne vai mai

Ultimo – Poesia senza veli

Alice Merton – Lash out

Betta Lemme – Bambola

Bob Sinclair – I Believe

CNCO – Solo yo

Lost Frequencies & Zonderling – Crazy

Mihail – Who you are

Ofenbach & Lack of Afro feat. Wax & Herbal T

Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto – 1, 2, 3