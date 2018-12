X Factor, Anastasio rapper di destra? La secca(ta) replica di Matteo Renzi

A due giorni dalla serata conclusiva di X Factor 2018 che ha decretato vincitore Anastasio, Matteo Renzi commenta le dichiarazioni che avevano bollato il rapper come vicino alle idee sovraniste di Donald Trump e Matteo Salvini.

"Chi ha seguito X-Factor sa che la vittoria di Anastasio ha messo tutti d'accordo. Quel ragazzo può piacere o meno ma è un talento straordinario. Fare polemica politica sui like che Anastasio mette è ridicolo", ha scritto l’ex premier su Facebook in post dedicato al rapper 21enne.

“Ok, ha messo un like a Trump o a Salvini. Io non l'ho mai fatto e mai lo farò. Ma posso dire che un artista si giudica per quello che è? E che Anastasio ha stravinto meritando tutto? E che se la smettessimo di fare polemica politica su tutto sarebbe meglio?” ha aggiunto Renzi per poi concludere: “Non mi interessa sapere per chi vota Anastasio, mi basta riconoscere che a X-Factor ha spaccato. Giù il cappello e basta polemiche, dai".

X Factor, Anastasio rapper di destra? La replica

La polemica sulle idee politiche di Anastasio erano arrivate all’indomani della sua vittoria a X Factor.

"Mi fa sorridere questa polemica, è fuffa scritta sulla base di non so cosa", ha affermato il diretto interessato in conferenza stampa: "Io mi ritengo un libero pensatore. Non credo che le mie posizioni siano additabili come di destra. Io non sono né comunista né fascista".

“Voglio continuare a scrivere e a dire quello che voglio, ho la coscienza pulita. Se mi volete seguire bene, se no sono caz*i vostri" aveva chiosato ancora il 21enne di Meta di Sorrento che oggi ha incassato l’approvazione di Matteo Renzi al di là di ogni ideologia politica.

Chi è Anastasio, vincitore di 'X Factor'

Marco Anastasio, 21 anni, è di Meta di Sorrento, dove vive insieme alla famiglia. Iscritto al terzo anno della Facoltà di Agraria, gli mancano 4 esami alla laurea, ma la musica è la sua passione, anche se ultimamente l'aveva un po' accantonata.

Già noto agli amanti del rap grazie al suo canale YouTube, dove da anni pubblica i suoi singoli e dove ha pubblicato anche il primo EP. Tra le canzoni più cliccate la sua versione di "Generale" di Francesco De Gregori. Come punti di riferimento musicali Fabri Fibra, Caparezza e Mondo Marcio, anche se il suo spiccato lato cantautoriale lo distingue dal resto della scena rap, e forse è proprio questa l'arma vincente di questo giovane e promettente artista.