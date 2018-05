Young Signorino dà buca al concerto ma è in tv da Chiambretti: bufera sul trapper

Delusione cocente per i fan romani - e non solo - di Young Signorino, che venerdì sera non si è presentato al concerto in programma nella Capitale. Per vedere il trapper del momento è bastato aspettare un paio d'ore, gustandosi la sua ospitata a "Matrix Chiambretti", su Canale 5.

E' stato questo il motivo della sua assenza? Il diretto interessato tace con tutto l'entourage al seguito, mentre tra i fan esplode la polemica. Finora non è stato diramato nessun comunicato ufficiale, ma almeno il buon gusto di rimborsare i biglietti c'è stato, come fa sapere Roma Today.

L'astro nascente della musica trap, che a solo un mese dalla pubblicazione su YouTube del singolo "Mmh ha ha ha" ha totalizzato oltre 11 milioni di visualizzazioni, piace ma fa anche discutere. Nessun messaggio di scuse dopo il forfait, solo un post su Instagram che infiamma ancora di più la polemica: "Fumo fumo fumo e rido". I fan un po' meno.