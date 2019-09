Arresto Zampaglione, Riccardo Sinigallia: "E' un momento delicato"

Le sentenze spettano al Tribunale, gli amici non giudicano. E sicuramente un grande amico ce l'ha Francesco Zampaglione, arrestato lo scorso 29 agosto dopo aver provato a rapinare una banca a Roma. E' Riccardo Sinigallia, con cui è cresciuto insieme e ha condiviso diversi anni nei Tiromancino.

Il cantautore ha rotto il silenzio sui social, chiedendo rispetto e riservando solo parole d'affetto per l'amico. "A chi mi chiede notizie, analisi, motivazioni e retroscena su Francesco Zampaglione rispondo con questo post - si legge -. E' una delle persone più importanti e presenti nella mia vita, da quando abbiamo 18 anni. Siamo cresciuti insieme, ci siamo visti e parlati a lungo il giorno dopo il concerto di villa Ada, in cui ci siamo ritrovati emozionatissimi sullo stesso palco dopo tanto tempo. E' un momento difficile e delicato, non c'è molto che che io abbia voglia di dire pubblicamente. L'unica cosa che mi interessa ribadire è che si tratta di un artista e di una persona speciale, non solo per me, ma in assoluto. Quindi - scrive ancora - prima di commentare superficialmente o di chiedere affannosamente rivelazioni per il gusto del pettegolezzo rifletterei e aspetterei di capire. Mi auguro che chi avrà a che fare con lui in questi giorni difficili ci si relazioni nel modo giusto. Sarà lui stesso a spiegare se e quando vorrà il suo punto di vista. Io non ne ho bisogno più di tanto e lui sa benissimo quanto e in che modo io e Laura siamo con lui in questo momento".

Arrestato Francesco Zampaglione

Francesco Zampaglione, 49 anni, fratello di Federico dei Tiromancino, è stato arrestato giovedì 29 agosto dopo aver provato a rapinare una banca nel quartiere Monteverde di Roma. Zampaglione ha fatto il suo ingresso in banca a volto scoperto e con una pistola in pugno: si scoprirà poi che era un'arma a gas priva del tappo rosso. Dopo aver minacciato un bancario, che ha opposto resistenza ingaggiando una colluttazione con l'ex membro dei Tiromancino, Zampaglione avrebbe morso il braccio dell'uomo; poi è fuggito a mani vuote e fermato poco dopo dalla polizia.