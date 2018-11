Paolo Ruffini, ritrovato a Roma il camion rubato

Lo hanno ritrovato gli agenti di polizia a Torpignattara. Finiscono dopo meno di 48 ore le ricerche del furgone rubato a Paolo Ruffini, l'attore comico livornese impegnato nella serata di lunedì al Teatro Brancaccio di via Merulana nello spettacolo "Up&Down", evento teatrale con protagonisti cinque ragazzi con sindrome di down, uno autistico ed uno in carrozzina. Il mezzo era stato rubato la sera del 26 novembre in via Casilina, nella zona di Porta Maggiore.

In particolare sono stati i poliziotti del commissariato San Giovanni, a cui l'attore aveva sporto denuncia di furto, ad individuarlo in sosta in via Galeazzo Alessi. Con qualche ammaccatura, ma con dentro ancora gli effetti personali nella cabina guida e parte degli allestimenti nel rimorchio, il furgone è stato affidato al deposito giudiziario Graziosi Srl di via Prenestina, in attesa che il comico toscano torni a Roma da Livorno, dove si trova oggi con la sua compagnia.

Paolo Ruffini, l'appello social per ritrovare il camion rubato

Era stato lo stesso attore livornese a denunciare sulle proprie pagine social il furto del furgone. Sempre su Facebook il comico toscano ha poi dato la buona notizia del ritrovamento del mezzo: "Abbiamo ricevuto notizia dalle forze dell’ordine che il furgone è stato ritrovato. Speriamo di riuscire a recuperare anche il suo contenuto e siamo pronti per andare in scena domani sera con "Up&Down" al Teatro Celebrazioni di Bologna. Al di là della disavventura, restiamo concentrati sullo spettacolo che è in sold out quasi dappertutto! Siamo felici per il successo del tour, siamo felici per l’affetto che ci state dimostrando. Noi siamo felici e basta perché abbiamo la sindrome di UP! Grazie infinite a tutti per le segnalazioni, i messaggi e il sostegno che ci avete dimostrato".