Problemi di salute per Emma, il messaggio dell'amico Paolo: "Sei una guerriera che insegna a combattere"

Dopo Maria De Filippi, anche Paolo Stella ha scritto un messaggio ad Emma Marrone dopo che stamattina la cantante ha annunciato che si prenderà una pausa dagli impegni professionali a causa di non precisati motivi di salute. Attore e blogger italiano, 41 anni, Paolo è uno tra gli amici più stretti di Emma. Di seguito il testo del post, pubblicato sul suo profilo Instagram.

Non è facile essere amico di Emma.

Non è per niente facile perché lei ti prende la vita e te la sbatte in faccia, così com’è, nella sua perfettibile durezza, con tutta la sua straripante potenza.

Non è facile perché Emma ti chiama a mezzanotte, ti dice “vieni a casa mia” ti tiene incollato a una sedia fino alle 3 di mattina e ti dice tutto quello che pensa, senza sconti, senza filtri, senza alcuna convenzione.

Poi conclude con un sorriso, “sei mio fratello, ti devo dire tutto quello che penso”

e se ne va a dormire in camera sua.

Tu rimani lì, un po’ frastornato, con mille domande e un’unica certezza: hai appena fatto un passo in più dentro di te.

Non è facile essere amico di Emma perché la vita non è facile, non è facile viverla pienamente.

Se non fossi amico di Emma la vita sarebbe forse più facile, ma infinitamente più inutile.

Sei una guerriera che insegna agli altri a combattere sempre.

Senza raccontarlo.

Facendolo ogni giorno.

Sei un pezzo grande del mio cuore.

E ti voglio bene.

Anche se canto meglio di te.

Ps il fatto che nella nostra casa nuova la tua parte sia stata finita molto prima della mia, ha aperto una ferita che sarà molto duro rimarginare.

Detto questo, nel frattempo vengo a vivere sul tuo divano.

No, non hai alternative.

L'annuncio di Emma: "Problemi di salute, mi fermo"

L'artista salentina, 35 anni, ha dato annuncio dello stop su Instagram: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute.Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”, ha scritto la cantante salentina a corredo dell’immagine che porta la frase di John Lennon "la vita è ciò che ti accade quando sei intento a fare altri piani". “Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene!”.

Quando aveva 25 anni, poco prima di entrare ad "Amici", Emma aveva dovuto affrontare la battaglia contro un tumore.