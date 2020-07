Platinette contro la legge sull'omofobia: "Non sopporto il vittimismo Lgbt". E' bufera

Unioni civili, adozioni gay, utero in affitto, ddl contro l'omofobia, Mauro Coruzzi - alias Platinette - non si risparmia in un'intervista a La Verità e le sue posizioni sono una bomba a orologeria. La comunità Lgbt insorge sui social dopo le parole della drag queen più famosa della tv, che negli ultimi anni preferisce i suoi veri abiti invece che quelli da donna.

Giusto battersi per i diritti civili se serve, ma per lui non sono la priorità, o almeno non sempre: "Ho visto molte coppie omosessuali sacrificare il loro universo fatto di differenze quasi ne avessero paura, per una voglia di uniformità - spiega - Io sono per la singolarità, vorrei una legge per l'individuo e non ho alcun interesse a formalizzare una famiglia arcobaleno". Sempre a proposito di famiglia: "Nelle coppie dello stesso sesso che si sono sposate, e ne conosco tante - fa sapere - non vedo l'esigenza di diventare genitori. Sembra più un mantra, implacabile, solo delle prsone famose e benestanti. Che bisogno hanno del matrimonio, quando i rapporti omosessuali sono poliamorosi?". E sulla pratica dell'utero in affitto: "E' una violenza profonda. Ciò che voglio, lo vado a chiedere a una donna pagandola. Orribile".

La furia Lgbt, però, si scatena dopo le dichiarazioni sul ddl contro l'omofobia: "Non serve - sostiene Coruzzi - Mi annoia l'idea di dover limitare ancora una volta l'ironia, il linguaggio non convenzionale. Se dico a una persona 'sei proprio una finocchia persa', che cosa c'è che non va? Ci sono famiglie orrende, nuclei familiari imbarazzanti ma perché non si può fare il family day se altri sfilano nel gay pride? E non sopporto il vittimismo, il piagnisteo continuo degli Lgbt". Parole che gli stanno facendo raccogliere critiche e insulti, ma c'è chi lo difende e gli mostra solidarietà: "Dopo gli insulti rivolti al sottoscritto per aver detto che da omosessuale reputo inutile la legge contro l'omofobia e che mi fa orrore l'utero in affitto - scrive su Twitter un utente - adesso tocca a #Platinette. Evidentemente per la comunità lgbt è difficile accettare chi ragiona con la propria testa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Platinette sulla lobby gay: "Mi fa paura Rocco Casalino nel ruolo di suggeritore"

Dice la sua anche sulla politica, dove, secondo lui, la lobby gay manovra diverse dinamiche: "Quello che mi fa davvero paura della lobby omosessuale è un Rocco Casalino nel ruolo di suggeritore a colui che recita la parte del presidente del Consiglio. La politica come facciata e dietro il nulla. Non so se il premier Conte si rende conto dell'umiliazione". E non risparmia nemmeno la sinistra: "Ancora rivendica di essere l'unica depositaria dei diritti Lgbt. Non è affatto vero. La signora Paola Concia andò a sposarsi in Germania con la sua partner, mentre doveva aspettare e combattere perché la legge fosse attuativa nel suo Paese. E non ho traccia di una proposta di legge fatta da Luxuria. Ricordo solo che andava in bagno dove c'era la Gardini".