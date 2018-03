"Amicizia", la poesia recitata da Insinna per Fabrizio Frizzi

E' "Amicizia" di Jorge Luis Borges la poesia interpretata da Flavio Insinna in occasione dei funerali di Fabrizio Frizzi. Il conduttore ha voluto dedicare al collega scomparso un testo che, insieme ad alcuni amici, aveva recitato già di fronte a lui durante una delle ultime serate passate insieme. Parole profonde, che hanno commosso l'intera platea accorsa a dare un ultimo saluto al presentatore romano nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.

Di seguito il testo.

"Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il cuore, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo. Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico. In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico, in quel momento sei apparso tu… Non sei né sopra né sotto né in mezzo, non sei né in testa né alla fine della lista. Non sei né il numero uno né il numero finale e tanto meno ho la pretesa di essere io il primo, il secondo o il terzo della tua lista. Basta che tu mi voglia come amico. Poi ho capito che siamo veramente amici. Ho fatto quello che farebbe qualsiasi amico: ho pregato e ho ringraziato Dio per te. Grazie per essermi amico"