Bufera su Povia per la battuta omofoba, Luxuria: "Un cervello mancato e poco aggiornato"

"Amo fare le pulizie, sono un gay mancato". Questa la 'battuta' di Povia che mercoledì pomeriggio ha fatto infuriare Caterina Balivo a 'Vieni da me', ma ad indignarsi per le dichiarazioni del cantautore è anche il web.

Neanche il tempo di finire il collegamento che la polemica era già esplosa sui social. A fare da apripista al popolo della rete, Vladimir Luxuria: "Povia ha detto a 'Vieni da me' che si sente un 'gay mancato' perché amava fare le pulizie di casa - ha twittato - Un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un'idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un 'cervello mancato e poco aggiornato'". A fare da cassa di risonanza all'attivistà Lgbt tantissimi altri utenti e #Povia, nel giro di poche ore, schizza in cima ai trend. Da "Non invitatelo più" a "Niente di nuovo sotto il sole, le sue posizioni sono note", fino ad affermazioni più nette "Si rivela sempre più per quello che è: italiano medio, ignorante, omofobo", molte le reazioni indignate degli internauti.

Povia non è nuovo a questo tipo di provocazioni, che gli attirano spesso critiche e contestazioni. Da 'Luca era gay', la canzone che portò a Sanremo nel 2009 sul tema dell'omosessualità, il cui refrain è ormai arcinoto ('Luca era gay, e adesso sta con lei'), e che raccontava la storia di un giovane che cambia orientamento sessuale, alle sue più volte esternate convinzioni negative sulle unioni civili e a sostegno del Family Day.

