Parterre vip alla presentazione del nuovo libro di Federico Moccia, da Bonolis a Martina Stella

Federico Moccia torna con un nuovo libro e ad accoglierlo ci sono lettori d'eccezione. Ospiti della presentazione de 'La ragazza di Roma Nord', avvenuta sabato 6 dicembre alla libreria dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, anche il conduttore Paolo Bonolis, il comico Maurizio Mattioli, l'ex tronista Marcelo Fuentes con la compagna e showgirl Sofia Bruscoli. Relatori dell'evento gli attori Martina Stella e Riccardo Rossi, che hanno accompagnato lo scrittore nell'introduzione del romanzo d'amore, incentrato questa volta sulla storia di Simone, 21enne alla ricerca di una sconosciuta incrociata su un treno da cui è rimasto folgorato.

Pagina dopo pagina, "la vicenda di Simone diventa un vero e proprio caso mediatico: va in tv a fare interviste, il suo volto viene immortalato nei selfie dei passanti - spiega a Today Moccia, tra gli autori italiani di maggior successo con 10 milioni di copie vendute in giro per il mondo e la saga di 'Tre Metri sopra il cielo' diventata un vero e proprio cult tra i più giovani - Tante persone lo avvicinano, colpite dalla sua decisione. Perché quando vedi qualcuno che rompe gli schemi e lotta per il suo desiderio, ti chiedi sempre se conosca la risposta per trovare la felicità". A firmare il testo anche otto lettori, selezionati attraverso l'esperimento narrativo 'Il Cantiere delle Storie', per un totale di 32 pagine su 350. Appuntamento oggi, martedì 10 ottobre, alle 18.30, alla libreria Vibook di Vibo Valentia per un nuovo incontro con i fan e poi altre date in giro per l'Italia.