Milano, Roberto Bolle incanta la Galleria: ecco il tango mozzafiato | VIDEO

Spettacolo giovedì sera in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, che è stata trasformata per l'occasione nel personalissimo palco di Roberto Bolle e Nicoletta Manni.

Come riporta MilanoToday.it, i due - étoile della Scala lui e prima ballerina del teatro milanese lei - hanno incantato i centinaia e centinaia di presenti, accorsi per vederli ballare in uno degli eventi di punta di "OnDance", la settimana della danza voluta proprio da Bolle.

Ecco le immagini della loro esibizione.

