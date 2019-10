Roberto Cavalli in ospedale: “Ora mi aspetto belle parole da chi mi vuole bene”

Roberto Cavalli è stato ricoverato in ospedale a Milano per non meglio specificati problemi di salute. Lo stilista, classe 1940, ha informato i suoi fan su Facebook delle sue condizioni annunciando la degenza accanto a una foto che lo mostra in primo piano, con un tubo medicale nelle narici, accanto alla giovane fidanzata, Sandra Nilsson.

“Sono in ospedale a Milano, niente di male, ma sono comunque nervoso, sono solo molto fortunata ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele”, si legge nel post di Cavalli che fa riferimento alle due figlie: “Ora mi aspetto tante belle parole da tutte le persone che mi vogliono bene… in tutto il mondo e mi sono dimenticato di mandare milioni di baci a tutti i miei più cari amici, quella è la mia ricchezza più grande”.

Sconosciute, al momento, le cause che hanno costretto al ricovero il designer fiorentino 79enne al quale stanno giungendo tanti messaggi di affetto e gli auguri di pronta guarigione da parte dei fan.