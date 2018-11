Paolo Ruffini, rubato il furgone dello spettacolo: "Se lo vedete scrivetemi" | FOTO

"Voi avrete anche il mio furgone, ma la mia felicità non la potete rubare!" Paolo Ruffini denuncia via social il furto del suo furgone avvenuto nella Capitale e contenente i materiali di scena del suo spettacolo teatrale 'Up & Down'. "Visto che il successo e la felicità, a volte, danno fastidio a qualcuno e che la vita è fatta di Up&Down - scrive l'attore su Facebook, condividendo le foto del camioncino rubato - vi comunico che in Via Casilina (Roma), in prossimità di Piazza di Porta Maggiore, ci hanno rubato questo furgone con dentro tutti i nostri materiali e le nostre scenografie".

L'appello di Paolo Ruffini

"Se qualcuno a Roma lo vedesse in giro mi può mandare un messaggio in privato", aggiunge Ruffini, raccogliendo decine di commenti e condivisioni. Gli utenti della rete infatti hanno raccolto l'appello dell'attore mettendosi alla ricerca del furgone scomparso. "Tranquillo Paolo - garantisce uno - i cittadini romani se ce se mettono so peggio de na telecamera..vedrai che lo troveremo".