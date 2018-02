Sanremo 2018, Alice Caioli e i suoi 'Specchi rotti': "Così la musica mi ha salvata"

Tra le otto Nuove Proposte di Sanremo 2018 c'è anche Alice Caioli. Classe 1995, Alice viene da Acquedolci, un paesino sul mare di 6mila abitanti in provincia di Messina. E' in gara con "Specchi rotti", una ballata melodica con suggestioni elettroniche e dal sapore r'n'b, che parla del mancato rapporto con il padre ed è una metafora della differenza che c'è tra l'immagine intatta che spesso lo specchio ci restituisce (e che noi stessi siamo i primi a voler vedere) e la realtà che c'è dietro quell'immagine, a pezzi e frammentata.

Alice, parliamo subito di "Specchi rotti". Una canzone dall'impatto molto forte e molto personale, scritta da te con Paolo Muscolino.

E' assolutamente autobiografica, parla del rapporto mancato in adolescenza tra me e mio padre. Lui ha un'altra famiglia, non si è tanto dedicato a me in questo periodo critico. A 17 anni mi sono ritrovata a sbagliare, bevevo troppo e per questo avevo diversi problemi di salute. Grazie a mia madre mi sono tirata fuori dai guai. "Specchi rotti" vuole essere un invito verso tutti quei ragazzi che per via di situazioni difficili intraprendono strade sbagliate come droga, alcol, depressione o cattive compagnie. Un invito a volersi più bene oppure se sono già finiti nei guai a riuscire a tirarsi fuori in tempo perché si può: io ci sono riuscita e anche gli altri lo possono fare. Tutte le volte che mi guardo allo specchio io voglio vedermi perfetta, intatta, poi mi guardo bene e so che non è così: io vedo i miei specchi tutti rotti.

La musica ti ha aiutato in questo percorso?

La musica è stata mia amica, ha fatto da sostituito alle cose sbagliato in cui mi rifugiavo. Fondalmente mi ha salvata, così come la scrittura. Riuscire a tirare fuori ciò che hai dentro è un buon modo per affrontare i tuoi problemi. E' veramente terapeutico, quando sei una persona tormentata. Tutto questo mi è servito e oggi che sono una persona più equilibrata e tranquilla continuo a servirmi di questa terapia e fa effetto.

Hai partecipato a due talent, "Io Canto" nel 2010 e "X Factor" nel 2013, dove sei arrivata fino ai bootcamp. Poi sei tornata a studiare, a Roma, e nel 2017 ti sei iscritta ad "Area Sanremo", dove sei arrivata in finale. Cosa ti hanno lasciato queste esperienze?

Quando ho fatto "Io canto" ero varamente una ragazzina. L'ho affrontata da bambina ed ero molto spensierata. Qualche anno dopo ho provato "X Factor" e sono felice di non essere passata perché ero nel mio periodo "critico" e non avrei affrontato il tutto con la giusta attenzione e dedizione. Non sapevo nemmeno cosa volessi dalla vita. Ho avuto tempo di capirlo solo dopo e fondamentalmente tra il percorso talent e il percorso sanremese preferisco quest'ultimo, perché qui nessuno cerca di cambiarti. Tu sei quello che sei e questo è fondamentale per un artista, mentre un talent a volte ti annichilisce perché ha altri meccanismi, anche se è sempre televisione. Sono molto felice che questo momento per me sia arrivato adesso, nonostante tutti questi percorsi insieme mi abbiano permesso una crescita artistica di un certo tipo. Mi ha aiutato anche l'accademia "Musica e Spettacolo" che ho frequentato a Roma, dove ho capito che avevo qualcosa da dire attraverso la scrittura e che questo andava raccontato, perché non bisogna avere paura di mettere se stessi in ciò che si fa, che è poi secondo me il segreto per riuscire a fare qualcosa di buono.

Hai un disco in uscita dopo Sanremo: raccontaci qualcosa di più.

Il disco uscirà subito dopo Sanremo. Si chiama "Nego, fingo, mento", che è un po' ciò che succede nella vita vera: sei costretto a fingere di essere ciò che non sei nella società, neghi tante cose alla tua persona e menti agli altri. Comprenderà all'incirca 10 canzoni. Io ho scritto molto in questo disco ma ho voluto altri due autori che per me sono bravissimi: Francesco Guassi, che ha fatto il Festival allo scorso anno, e Andrea Maestrelli che ha vinto "Area Sanremo" insieme a me e ho voluto coinvolgerlo in questo progetto. L'album sarà prodotto da Davide Maggioni e non vedo l'ora che tutti possano ascoltarlo.